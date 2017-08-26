Sivas'ta validen sürücülere baklava ikramlı hız uyarısı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentte güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti. Durdurulan sürücülere baklava ikram eden Vali Gül, hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Sivas Valisi Davut Gül, il girişlerinde bulunan güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti. Burada görev yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelen Gül, görevlerinde başarılar dileyerek şimdiden bayramlarını kutladı. Vali Gül ayrıca bayram tatili için yola çıkan ve kontrol noktalarında durdurulan sürücü ve yolculara da sürpriz yaptı. Vali Gül sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Gül, kazaların genellikle dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini ifade ettiği sürücülere, \"Gideceğiniz yere gerekirse bir saat geç gidin ama kesinlikle aşırı hız yapmayın ve kurallara uyun\" dedi. Gül, ayrıca sürücü ve araçtaki yolculara baklava ikramında bulundu. Denetleme noktalarında Vali Gül\'ü karşılarında gören sürücüler ise şaşkınlık yaşayarak ilgisinden dolayı teşekkür etti.

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