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Sivas'ta vali konutu yakınındaki şüpheli bavul fünye ile patlatıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta vali konutu yanında bulunan kaldırıma bırakılan şüpheli bavul paniğe neden oldu

05 Eylül 2018 16:13

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta vali konutu yanında bulunan kaldırıma bırakılan şüpheli bavul paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan bavul boş çıktı. 
Olay, 12.00 sıralarında  Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan ve Sivas Valisi Davut Gül\'ün ikamet ettiği vali konutu yanındaki bavulu görenler, patlayıcı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin iki tarafında da güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklıları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, bavulu uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan bavulun içi boş çıktı. Bavulu bırakanları belirlemek için polis ekipleri çalışma başlattı.

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