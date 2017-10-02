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Sivas'ta uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 46 kilo 400 gram kubar esrar, 323 kök kenevir bitkisi ile 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

02 Ekim 2017 18:06

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 46 kilo 400 gram kubar esrar, 323 kök kenevir bitkisi ile 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar doğrultusunda kırsal alanda bir ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada 46 kilo 400 gram kubar esrar ile 323 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan jandarma ekipleri Suşehri ilçesinde Erzincan-Tokat D-100 karayolunda yaptıkları yol kontrol ve arama faaliyetinde, Iğdır\'dan İstanbul\'a giden yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada otobüsün bagaj kısmında bulunan valizler içerisinde 3 bin 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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