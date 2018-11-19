Sivas'ta uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta polis ekiplerinin sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7\'si tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde son bir haftada, sokakta uyuşturucu satan ve kullanana kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 22 kilo 359 gram eroin, 462 adet uyuşturucu hap, 66,7 gram skunk ve 17,33 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 4\'ü emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7\'si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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