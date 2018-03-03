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Sivas'ta uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, polis ekiplerinin sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

03 Mart 2018 18:40

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, polis ekiplerinin sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
​Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Tedbir alan polis ekipleri, G.Ş. isimli bir kişinin araçtan uyuşturucu madde aldığının görülmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. G.Ş. ile araçtaki B.Ç., N.Y. ve M.A. gözaltına alındı. G.Ş.\'nin üst aramasında 2, otomobilde ise 13 ecstasy hap ele geçirildi.
G.Ş. hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, yaşı küçük B.Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.Y. ve M.A. ise emniyete götürüldü.

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