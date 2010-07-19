-SİVAS'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU SİVAS (A.A) - 19.07.2010 - Uyuşturucu madde satan ve kullanan kişilere yönelik yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 8'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, ilde ikamet eden bazı kişilerin başka illerden getirdikleri uyuşturucu maddeleri sattıkları ve kullandıkları, bu konularla ilgili sık sık bir araya gelerek müşterek hareket ettikleri bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler dahilinde şüphelilere yönelik çalışmalara başlayan ekipler, suça karışan ''torbacı'' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması ve suç delillerinin ortaya çıkartılması amacıyla Sivas merkez ve Şarkışla ilçesi ile Antalya ve Adana'da, ''uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak'' suçlarıyla alakalı eş zamanlı olarak planlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden S.A, V.Y.T, E.T, H.K, İ.Y, B.K, İ.Ö. ve H.T. tutuklandı. Zanlıların ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda, toplam 916 gram ağırlığında esrar, içerisinde eroin kalıntılarının olduğu 2 enjektör, 1 kaşık ve limon tuzu, 6 kök 35-40 santimetre boyunda kenevir bitkisi, çok miktarda esrar içiminde kullanılan çarşaf olarak tabir edilen sarma kağıdı ve yine esrar içiminde kullanılan özel düzeneklerle yapılmış pet şişeleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 21 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği, bu kişilerden 2'sinin halen arandığı, 2 şüphelinin de önceki tarihlerde yapılan ön yakalamalarında tutuklandığı bildirildi. -ÖĞRENCİ EVLERİNDE SAKSILARDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMİŞLER- Öte yandan sokak satıcılarının bekar evlerinde kalan üniversite öğrencilerini uyuşturucu kullanmaya alıştırdıktan sonra bu öğrencilerin kaldıkları evlerdeki saksılara Hint keneviri ektikleri ve yetiştikten sonra bunları satışa sunduklarının tespit edildiği belirtildi. Zanlıların gençleri davet ettikleri evlerde, kızlarla birlikte alem yaparak uyuşturucuya alıştırdıkları da öne sürüldü.