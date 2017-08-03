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Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Son 10 günde 8.27 gram bonzai maddesi, 13.50 gram eroin, 79,53 gram afyon sakızı ele geçirildi

03 Ağustos 2017 13:55

Sivas’ta polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 10  gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8.27 gram bonzai maddesi, 13.50 gram eroin, 79,53 gram afyon sakızı, 26 adet extacy hap, ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevi firarisi olan bir şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi. Gözaltında bulunan 10 kişinin işlemleri devam ediyor

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