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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

03 Şubat 2018 02:24

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonlarda Ece Mahallesi Arap Evliya Caddesi üzerinde İ.Ş., Y.Ç, ve B.O.E. adlı şahısların durumlarından şüphelenilerek arama yapıldı. Yapılan kontrolde B.O.E.\'nin üzerinden 0.78 gram esrar, Y.Ç.’nin üzerinden 8,63 gram esrar ile 7 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden İ.Ş.\'nin evinde yapılan aramada ise 40 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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