Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta polis ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ankara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında \'dur\' ihtarına uymayan bir otomobil kaçmaya başladı. Polisin takibiyle durdurulan araçtaki A.B. (17), A.Ö. (26), M.Ö. (20), M.P. (20) ve E.C.K. (19) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 70 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin kaçarken uyuşturucu maddenin büyük bir kısmını da aracın camından dışarıya atarak yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüphelilere \'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak\' suçundan işlem yapıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada sorgulanan 5 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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