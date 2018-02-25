Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 gözaltı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. İran uyruklu S.G. (36) ve Afganistan uyruklu S.R.M.\'yi (23) takibe alan ekipler, şüphelilerin üzerlerinde yaptığı aramalarda 22 gram eroin ele geçirdi. Ayrıca Sivas-Erzincan yolu kontrol noktasında yakalanan Afganistan uyruklu E.M.\'nin sırt çantasındaki şampuan kutusunun içinde 770 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere \'uyuşturucu madde imal ve ticareti\' suçu kapsamında işlem yapıldı.



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