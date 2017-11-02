Sivas'ta Uluslararası Hazreti Ömer sempozyumu 

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan \'Uluslararası Hazreti Ömer Sempozyumu\' başladı.

Dört büyük İslam halifesinden Hazreti Ömer\'in anlatılacağı sempozyum için CÜ Kültür Merkezi\'nde açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından CÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Durmuş Arslan, Kuran okudu. CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Hazreti Ömer\'in iki gün boyunca anılacağını ifade ederek, \"Daha önce de güzel uluslararası sempozyumlar yapmıştık. Bugün buna bir yenisini katıyoruz. Hazreti Ömer\'le ilgili ben bir şey söylemeyeceğim çünkü iki gün boyunca konunun uzmanları bize bu konuda bilgi verecekler. Sadece bir şey söylemek gerekiyor: Beni çok etkileyen; Hazreti Ömer aile fertlerini toplayarak onlara şöyle der; \'Şu ve şunu yasakladım. İnsanlar sizi yırtıcı kuşun eti gözetlediği gibi gözetlerler. Allah\'a yemin ederim ki herhangi biriniz bu yasaklara uymazsa onu daha fazlasıyla cezalandırırım\' der. Kendi ailesine bile bu şekilde uyarılarda bulunan Hazreti Ömer iki gün boyunca anılacak\" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise Hazreti Ömer\'in İslam\'ın sembol isimlerinden biri olduğunu ifade etti. Aydın, \"Günümüz dünyasında maalesef İslam\'ın yeteri kadar anlaşılamadığı, yeteri kadar anlatılamadığı, yeteri kadar maalesef bu değerlerimizi tanımadığımız kanaatindeyim. Öyle ki Hazreti Ömer sadece yöneticiliği ile değil aile ortamında, günlük yaşamında adalet adına o kadar hassas örnek davranışlar sergilemişlerdir ki bugün duyduğumuzda hepimizin tüyleri ürpermektedir. Böyle bir İslam\'ın temsilcisi olmamıza rağmen bugün İslam\'ın maalesef hak etmediği şekilde anılması veya onun çabası içerisinde bulunulması İslam\'a karşı büyük bir haksızlıktır. İslam\'ın terörle eşleştirilmesi, İslam\'ın maalesef İslam\'la alakası olmayan birtakım olaylarla eşleştirilmesi, İslam\'a karşı yapılan en büyük haksızlıktır\" ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın\'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Mustafa Fayda açılış konferansı verdi. İki gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edecek kongrede, Hazreti Ömer ile ilgili birçok konu ayrıntılı olarak ele alınacak.



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