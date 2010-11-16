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SİVAS'TA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ, 1 YARALI SİVAS (A.A)

16 Kasım 2010 20:52

-SİVAS'TA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ, 1 YARALI SİVAS (A.A) - 16.11.2010 - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si yanarak 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sivas-Ankara karayolunun Kavak Beldesi Gıcık mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 58 FN 804 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 60 TK 912 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 60 TK 912 plakalı otomobil yanmaya başladı. Araçtaki yangın, Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yanan otomobilde bulunan 2 kişi ile diğer otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 1 kişi de yaralandı. Yaralı Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin ve yaralının kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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