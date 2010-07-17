-SİVAS'TA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ SİVAS (A.A) - 17.07.2010 - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi öldü, üç kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 EV 277 plakalı kamyon, D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi Yukarı Kale Mahallesi mevkisinde, bir köprünün demir korkuluklarına çarparak yan yattı. Kazada, kamyondaki kimlikleri henüz belirlenemeyen ve ikisi araçtan fırlayarak köprüden aşağı düşen üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Köprünün demir korkuluklarında asılı kalan kamyonun içerisinde sıkışan yaralılardan ikisi ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada, kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Koyulhisar Kaymakamı İsmail Sündük ve Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.