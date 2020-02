Sivas'ta trafik kazaları mobese kameralarında

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kimi zaman sürücülerin, kimi zaman da yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese) kameralarına yansıdı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki ana arterler ile kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen Mobese kameraları, meydana gelen kazaları an be an kaydetti. Görüntülerde, kazaların büyük bir bölümünün sürücülerin trafik kurallarını ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü.

Kazalardan birinde, Atatürk Caddesi\'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce hafif ticari bir araç çarpıyor. Havada taklalar attıktan sonra karşı şeride düşen yaya, otomobilin altında kalıyor. Başka bir kazada Sivas Lisesi kavşağında karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarparak kaçıyor.

Tarihi kent meydanında bulunan Kale Cami\'sinin merdivenlerinden patenle kayan bir gencin ise düşüşü de kameralara yansıdı. Atatürk Caddesi üzerinde devrilip yan yatan motosikletin yayalara çarpma anı da kameralar tarafından kaydedildi.

