Sivas'ta temsili Atatürk'e uğurlama töreni

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 108 gün kalarak milli mücadelenin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk\'ün kentten ayrılışı temsili olarak canlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1919\'da Sivas Kongresi döneminde 108 gün kaldığı kentten ayrılışının 98\'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Sivas\'ta faaliyet gösteren bazı derneklerin üyelerinden oluşan grup, kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Necip Günaydın, 18 Aralık 1919\'da Atatürk\'ün Sivas\'tan ayrılışını anlattı. Ankara\'dan sonra Milli Mücadeleye en uzun ev sahipliği yapan kentin Sivas olduğunu belirten Günaydın, şöyle dedi:

\"Atatürk ve Heyet-i Temsiliye, kongre binasından 108 gün boyunca Milli Mücadeleyi yönettiler. Tarihimizi ilgilendiren en önemli olaylar Sivas\'ta yaşanmıştır. Nutuk\'ta geçen belgelerin yarısından fazlası Sivas\'a aittir. Sivas Kongresi ile başlayan daha sonra çok önemli toplantılarla devam eden 108 günden bahsediyoruz. Sivas halkının ve yönetiminin kendisi için bir şeref levhası olan Atatürk\'ün Sivas günlerine büyük özen göstermesini istiyoruz. O gün Sivas Kongresi\'ne katılan 40 kişi, her şeyi göze alarak ülkenin dört yanından Sivas\'a gelmişlerdi. Onlar çok onurlu insanlardı. 1919 yılı Mayıs ayı itibariyle tüm Türk ve İslam dünyasının tamamı esaret altında manda altındaydı. Bu dünyanın büyük devletlerine karşı hiç kimse bir İstiklal Mücadelesi verme cesaretini kendisinde bulamıyordu. Atatürk\'ün öncülüğü altında Anadolu insanı, Türk milleti her türlü imkansızlık altında büyük İstiklal Savaşı\'nı yapmaya karar verdi. Atatürk ve arkadaşlarının Ankara\'dan sonra en uzun süre Milli Mücadele\'yi yürüttükleri merkez Sivas şehridir. Binlerce Sivaslı karşıladıkları gibi uğurlamaya gelmişlerdir.\"

Konuşmanın ardından gruptakiler Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi önüne geçerek, Atatürk\'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro eğitmeni Bülent Olgun\'u yolcu etti. O döneme ait bir araca binen Olgun yol boyunca toplananları selamladı.

FOTOĞRAFLI