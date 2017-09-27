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Sivas'ta tartıştıkları kişilerin aracını yaktılar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken taraflardan biri, diğer tarafın aracını ateşe verdi

27 Eylül 2017 09:01

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken taraflardan biri, diğer tarafın aracını ateşe verdi.  
Olay, saat 01.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada aynı araçta bulunan 21 yaşındaki S.A. kalçasından, 17 yaşındaki S.Ö. sırt ve kolundan bıçakla yaralandı, 24 yaşındaki N.Y. ise dövüldü. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdehale ardından S.A. ve S.Ö. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama, N.Y. ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. S.Ö\'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
İddiaya göre kavgaya karışan taraflardan birine ait 06 TUH 50 plakalı otomobil ise diğer gruptaki kişilerce ateşe verildi. Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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