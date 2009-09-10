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Sivas’ta sel uyarısı

10 Eylül 2009 19:48

Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİBESKİ), yurdu etkisi altına alan yağışların kentte de görüleceğini belirterek sel uyarısı yaptı. SİBESKİ ekipleri de su taşkınlarını önlemek için mazgalları temizledi.

Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul’da sel felaketine neden olan şiddetli yağışların İç Anadolu'da da görülme olasılığı üzerine teyakkuza geçen SİBESKİ, vatandaşları yağmur ve sel konusunda uyardı. SİBESKİ’den yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda yağışın Sivas’ı da etkileyeceği belirtilerek, cadde ve sokaklarda suların göllenip, trafikte aksaklıklara yol açmaması için yağmur suyu bağlantı noktaları, mazgallar ve kanal ağızlarında temizlik çalışması yapıldığını bildirdi. Vatandaşların mazgal üzerlerindeki araçlarını kaldırması ve her apartmanın kendi önündeki mazgalların açık olup olmadığını kontrol etmesi, yaşanan olumsuzlukların da belediyeye bildirilmesi istendi.

 

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