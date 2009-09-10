Sivas’ta sel uyarısı

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|Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
(SİBESKİ), yurdu etkisi altına alan yağışların kentte de görüleceğini belirterek
sel uyarısı yaptı. SİBESKİ ekipleri de su taşkınlarını önlemek için mazgalları
temizledi.
Marmara Bölgesi ve özellikle
İstanbul’da sel felaketine neden olan şiddetli yağışların İç Anadolu'da da
görülme olasılığı üzerine teyakkuza geçen SİBESKİ, vatandaşları yağmur ve sel
konusunda uyardı. SİBESKİ’den yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiler
doğrultusunda yağışın Sivas’ı da etkileyeceği belirtilerek, cadde ve sokaklarda
suların göllenip, trafikte aksaklıklara yol açmaması için yağmur suyu bağlantı
noktaları, mazgallar ve kanal ağızlarında temizlik çalışması yapıldığını
bildirdi. Vatandaşların mazgal üzerlerindeki araçlarını kaldırması ve her
apartmanın kendi önündeki mazgalların açık olup olmadığını kontrol etmesi,
yaşanan olumsuzlukların da belediyeye bildirilmesi
istendi.