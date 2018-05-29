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Sivas'ta sağanak etkili oldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

29 Mayıs 2018 20:19

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. 
Kent merkezinde, saat 16.30 sıralarında, sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda 15 dakikalık yağışın etkisiyle su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Hikmet Işık Caddesi üzerindeki esnaf, yağmur nedeniyle iş yerlerinin önünde biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Yayalar ise kaldırım kenarlarında oluşan su birikintileri yüzünden yolların karşısına geçmekte zorlandı. Yağışın etkisini yitirmesiyle günlük hayat normale döndü.

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