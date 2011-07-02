Sivas'ta polis göstericilere gaz bombası ile müdahale etti

T24 - Sivas olaylarının 18. yılı nedeniyle düzenlenen anma programına katılan grup ile güvenlik güçleri arasında eski Madımak Oteli önünde gerginlik çıktı. Kamulaştırıldıktan sonra Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binası önüne polis tarafından barikat kurularak araç trafiğine ve vatandaşlara kapatıldı. Sivas'ta kısa süreli yaşanan arbedede kalabalığa polis ekipleri müdahale etti.









Sivas olaylarının 18. yılı nedeniyle düzenlenen anma programına katılan grup ile güvenlik güçleri arasında eski Madımak Oteli önünde gerginlik yaşandı.



Ethembey Parkı yakınlarında toplandıktan sonra Mevlana Caddesi'nden yürüyen grup üyeleri, bilim ve kültür merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli yakınlarına kadar geldi.



Grup, buradaki polis bariyerleri önünde slogan attı. Olaylarda ölenlerin isimleri okunduktan sonra yaşamını yitirenlerin yakınları bina önüne alındı.



Bu sırada bariyerleri aşmak isteyen grup ile polis arasında gerginlik yaşandı.



Çıkan arbedede biber gazı kullanan polis, müdahale ettiği grubu dağıttı. Gruptan bazı kişiler bina önüne pet şişe ve çeşitli malzemeler fırlattı.



Bir süre ara sokaklara dağılan grup, daha sonra tekrar polis bariyerleri önünde toplandı.



Sivas olaylarının 18. yılı dolayısıyla bugün kentte düzenlenecek anma etkinleri öncesinde, polis güvenlik tedbirlerini artırdı. Kamulaştırıldıktan sonra Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binası önü de araç trafiğine kapatıldı. Şehrin giriş çıkışlarında barikatlar kuruldu. Polis kişilerin elindeki pankart ve flamaları bile topladı.





Sivas Emniyet Müdürlüğü, 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayların 18. yılı dolayısıyla kentte bugün gerçekleştirilecek anma etkinleri öncesinde yoğun güvenlik önlemi aldı.





Kentin giriş-çıkışlarında oluşturulan arama noktalarında önceki günden itibaren gece ve sabah saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, anma etkinliklerine saatler kala tedbirlerini artırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehrin girişlerinde uygulama yapan ekipler, özellikle anma etkinliklerine katılmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Diyarbakır ve Antalya başta olmak üzere başka şehirlerden kafileler halinde kente gelenlerin yolculuk yaptığı otobüs, midibüs ve minibüsleri durdurdu.





Araçlarda yolculuk yapanlardan şüpheli görülenlerin kimliklerini kontrol eden ve GBT sorgulamalarını yapan polis ekipleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri pankart, döviz ve benzeri malzemeleri de içerik yönünden inceledi. Bazı kişilerin üst aramalarını da yapan ekipler, araçlarda da silah, bıçak ve benzeri malzemelerin olup olmadığını kontrol etti.



Sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını da kontrol eden ekipler, Sivas-Ankara, Sivas-Kayseri-Malatya ve Sivas-Erzincan karayolları başta olmak üzere kentin giriş-çıkışlarında uygulamalarını sürdürüyor.



Bu arada, kamulaştırıldıktan sonra Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binası önü de araç trafiğine kapatıldı. Binanın bulunduğu sokağı demir bariyerlerle kapatan polis ekipleri, sokaktaki park halindeki tüm araçların da kaldırılmasını sağladı.



Eski Madımak Oteli'nin önü ile anma etkinlikleri sırasında yapılacak kortej yürüyüşünün gerçekleştirileceği güzergahtaki tüm çöp konteynerleri de güvenlik amacıyla kaldırıldı. Anma etkinliklerinde, Sivas ve çevre illerden çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi görev yapacak. Eski Madımak Oteli'nin çevresi ile kortej yürüyüşünün yapılacağı güzergah, MOBESE kameraları yardımıyla izlenecek.





Anı köşesine karanfil

Sivas Valisi Ali Kolat, 2 Temmuz 1993'te meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 37 kişi için, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve kentteki 33 sivil toplum örgütünün katılımıyla oluşturulan Sivas Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileriyle birlikte, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasında oluşturulan Anı Köşesi'ne karanfil bıraktı.



Vali Ali Kolat, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve aralarında Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Dört Eylül Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Elvan Cantemur, Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç'un da bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleriyle birlikte Bilim ve Kültür Merkezi'ne geldi.



Vali Kolat ve beraberindekiler burada Sivas Olaylarında yaşamını yitiren 37 kişinin anısına oluşturan Anı Köşesi'ndeki “2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen elim olayda 37 insanımız hayatını kaybetmiştir. Böyle acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle...” yazısının bulunduğu yere karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulundu.



Daha sonra merkezdeki Çocuk Kütüphanesi'ni ve bilim merkezini gezen Kolat, burada yapılanlar hakkında sivil toplum örgütü temsilcilerine bilgi verdi.



Kolat, Çocuk Kütüphanesi'nin önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren öğrencilere hizmet vermeye başlayacağını belirterek, “Çocuklarımız tatilde gelsin burada istifade etsin istedik” diye konuştu. Vali Kolat, merkezin resmi açılışının daha sonra yapılabileceğini söyledi.





Vali Kolat ve beraberindekiler buradaki programın ardından daha sonra ayrıldı.



Bu arada Bilim Kültür Merkezi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı, bu bölgenin bariyerlerle kapatıldığı gözlendi. Jandarmaya ait “fener” adlı bomba arama köpeği de Bilim ve Kültür Merkezi içerisinde arama yaptı.



Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan ve yardımcıları da merkez önüne gelerek güvenlik tedbirlerini kontrol etti.



Öte yandan, Bilim ve Kültür Merkezi içerisinden sadece Anadolu Ajansının görüntü ve fotoğraf almasına izin verildi.