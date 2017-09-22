Sivas'ta 'performans arttırıcı hap' operasyonu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS’ta polis ekiplerince yapılan operasyonda yurda sokulması yasaklanan 149 bin 800 performans artırıcı hap ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eski Kale Mahallesi\'nde faaliyet gösteren bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kargo şirketi tarafından teslimi yapılan 3 koli içerisinde farklı markalarda ilaç kutuları şeklinde hazırlanmış ülkeye sokulması yasaklanan performans arttırıcı 149 bin 800 hap ele geçirdi.

İşyeri sahibi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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