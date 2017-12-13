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Sivas'ta otobüste 16 kaçak yakalandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan kontroller sırasında bir otobüste yapılan aramada yurda kaçak yollarla giren 16 kişi yakalandı

13 Aralık 2017 17:34

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Akıncılar ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan kontroller sırasında bir otobüste yapılan aramada yurda kaçak yollarla giren 16 kişi yakalandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Akıncılar ilçesi sınırları içerisinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 10 İran, 3 Pakistan ve 3 Afganistan uyruklu 16 yabancı uyruklu kişi ile organizatörlük yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilecekleri belirtildi. Olayda kullanılan otobüse el konulurrken yabancı uyruklu kişilerin her birine 2 bin 507 lira olmak üzere toplamda 40 bin 112 lira idari para cezası uygulandı.

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