Sivas'ta otobüste 16 kaçak yakalandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Akıncılar ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan kontroller sırasında bir otobüste yapılan aramada yurda kaçak yollarla giren 16 kişi yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Akıncılar ilçesi sınırları içerisinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 10 İran, 3 Pakistan ve 3 Afganistan uyruklu 16 yabancı uyruklu kişi ile organizatörlük yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilecekleri belirtildi. Olayda kullanılan otobüse el konulurrken yabancı uyruklu kişilerin her birine 2 bin 507 lira olmak üzere toplamda 40 bin 112 lira idari para cezası uygulandı.