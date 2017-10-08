Sivas'ta otobüs durağında bomba paniği

Sivas'ta otobüs durağında unutulan çanta paniğe neden oldu. Uzaktan kumandalı fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki tren garının önündeki otobüs durağının önünde meydana geldi. Otobüs durağında çanta görenler bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra bomba imha uzmanı çağrıldı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Patlamanın etkisiyle otobüs durağının camı dağılarak yola saçıldı. Patlatılan çantadan kıyafet çıktı. Çanta ve kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü.