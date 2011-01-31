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SİVAS'TA OTOBÜS DEVRİLDİ: 42 YARALI KOYULHİSAR (A.A)

31 Ocak 2011 11:30

-SİVAS'TA OTOBÜS DEVRİLDİ: 42 YARALI KOYULHİSAR (A.A) - 31.01.2011 - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında Azerbaycan vatandaşlarının da olduğu 2'si ağır 42 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Azerbaycan ve Iğdır'dan aldığı yolcuları İstanbul'a taşıyan Musa Şahbar yönetimindeki 76 AU 675 plakalı yolcu otobüsü, Suşehri-Koyulhisar arasında D-100 karayolu Yemişli mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın da etkisiyle devrildi. Kazada otobüste bulunan ve aralarında Azerbaycan vatandaşlarının da olduğu 42 yolcu yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Azerbaycan uyruklu 2 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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