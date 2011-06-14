-SİVAS'TA OPERASYONLAR SÜRÜYOR SİVAS (A.A) - 14.06.2011 - Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Çalıyurt köyü Kızıloluk mezrası kırsalında arama tarama faaliyetlerinde bulunan askeri birliklerin bir grup terörist ile sıcak temas sağlaması sonucu çıkan çatışmada silahları ve teçhizatları ile ele geçirilen 3 teröristin cesedi, olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından incelendi. Teröristlerin cesedi savcının yaptığı incelemenin ardından İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimlik tespit çalışması ise sürüyor. Basın mensuplarının ve vatandaşların olay yerine sokulmadığı bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. Çalıyurt köyü sakinlerinden 65 yaşındaki Yusuf Karaman, bölgede saat 10.00-11.00 civarında durmadan silah sesleri geldiğini belirterek, ''Ama biz korkudan köyümüzdeki evimizden dışarı çıkamadık. Köyümüzün etrafını da askerler sarmıştı. Daha önceden herhangi bir olaya rastlamadık'' diye konuştu. Çatışmanın yaklaşık yarım saat sürdüğünü ifade eden Karaman, ''Asker köyümüzün yukarısındaydı, ormanlık alan olan Kızıloluk mezrasında çatışma oldu. Biz olayın daha ne olduğunu bile bilmiyorduk. İstanbul'daki yakınlarımızdan telefondan öğrendik. Onlar da televizyondan öğrenmişler'' dedi.