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Sivas'ta okullara 2 günlük 'lağım tatili'

Sivas Valiliği, Okullar Bölgesi'nde eğitim için elverişli olmadığını açıkladı

09 Haziran 2016 23:49

Sivas'ta Okullar Bölgesi'nde kanalizasyonda meydana gelen arızadan ötürü taşan lağım suları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi

Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta, sağanak yağış nedeniyle Okullar Bölgesi'ndeki rögarlardan lağım suları taşmaya başladı.

karar.com'un haberine göre; taşan lağım suları bölgede yer alan okulların bahçesine doldu. Yollar adeta göle dönerken etrafa pis kokular yayıldı.

Durumu değerlendiren Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü bölgenin eğitim için elverişli olmadığını kaydederek eğitime 2 gün ara verilmesine karar verdi.

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