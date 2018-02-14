Sivas'ta muhtarlardan gönüllü askerlik başvurusu

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS il merkezi ve ilçelerde görev yapan mahalle muhtarları, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu.

Zeytin Dalı Harekatı\'nda gönüllü olarak görev almak isteyen mahalle muhtarları, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gitti. Muhtarlar, silah altına alınmak istediklerini söyleyip, dilekçe verdi. Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, Sivas\'ta görev yapan tüm muhtarlar adına dilekçe verdiklerini belirterek, \"Bugün Sivas ili ve ilçesinde mahalle ve köylerde görev yapan bin 487 muhtar adına Mehmetçiğimizin, askerimizin ve diğer tüm emniyet güçlerimizin Zeytin Dalı Operasyonu\'na destek vermek için askerlik şubesi önünde toplanmış bulunmaktayız. Bizler de Sivas muhtarları olarak bu operasyona katılmayı, dilekçelerimizle asker olmaya hazır olduğumuzu beyan etmek isteriz. Bizim içteki ve dıştaki harici bütün isimleri ne olursa olsun vatan hainleri, bayrak düşmanları olmak üzere bütün herkese meydan okuyor ve bu işin içinde bizim de olduğumuzu bu vatan hainlerinin kökünün kazınıncaya kadar operasyonların sürmesini istiyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 40 muhtar, askerlik şubesine girerek dilekçelerini bıraktı.

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