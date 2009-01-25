Sivas'ta moraller yerinde



Ligde sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Sivasspor'da, moraller yerinde. Galatasaray'a karşı ilk galibiyetine imza atan Sivasspor, Süper Lig'deki galibiyet sayısını da Sivas'ın plaka rakamı olan 58'e yükseltti.



Turkcell Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Sivasspor'da, moraller yerinde.



Ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray'ı dün Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Abdurrahman Dereli ve Sezer Badur'un attığı gollerle 2-0 yenerek puanını 37'ye yükselten ve liderliğini sürdüren Sivasspor'da, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.



Sivasspor camiası, Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Sivasspor'a gönül veren herkes Galatasaray karşısında alınan galibiyeti konuşurken, Sivasspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde ve taraftar sitelerinde de galibiyetle ilgili haberlere ve yorumlara yer veriliyor.



Kulübün resmi internet sitesi, Galatasaray galibiyetini ''Aslan avcısı Yiğido'' başlığıyla okuyucularına duyururken, taraftarlar da sitelerde galibiyetle ilgili görüşlerini belirtiyor.



BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI BU SEZON BAŞARILI



Süper Lig'de 4. sezonunu yaşayan ve bugüne dek ''4 büyük'' takımdan Trabzonspor'u 4, Beşiktaş'ı 3, Fenerbahçe'yi ise 1 kez mağlup etme başarısı gösteren Sivasspor, daha önceki sezonlarda 4 kez mağlup olduğu, 2 kez de berabere kaldığı Galatasaray'ı bu kez yenerek sarı-kırmızılı ekibe karşı ilk galibiyetine imza attı.



Geçen sezon özellikle iç sahada büyük takımlara kaybettiği puanlarla şampiyonluğu yitiren Sivasspor, bu sezon ''4 büyük'' takıma karşı başarılı bir grafik sergiliyor.



Geçen sezon sahasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup olan Sivasspor, bu sezon iç sahada 2-1 yendiği Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Bu sezon Beşiktaş ile deplasmanda 1-1, Trabzonspor ile dış sahada 0-0 berabere kalan Sivasspor, böylece bu sezon büyük takımlara karşı yenilgi yüzü görmedi. Sivasspor, bu sezon büyük takımlardan 8 puan kazanmayı başardı.



Sivasspor'un başında ''4 büyük'' takımdan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı galibiyet elde eden teknik direktör Bülent Uygun, bu galibiyetle Galatasaray'a karşı ilk zaferine imza attı.



Son 3 sezonda Galatasaray'a 2'si Ali Sami Yen Stadyumu'nda olmak üzere 3 kez mağlup olan, 1 kez de iç sahada sarı-kırmızılı ekiple berabere kalan Uygun yönetimindeki Sivasspor, Galatasaray'a karşı ilk galibiyetini dün Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda elde etmeyi başardı.



YİĞİDOLAR İÇ SAHADA GEÇİT VERMİYOR



Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle, Süper Lig'deki galibiyet sayısını Sivas'ın plaka rakamı olan 58'e yükselten Sivasspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.



Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında, 4 Mayıs 2008 günü Galatasaray'a 5-3 yenilen ve bu mağlubiyetin ardından ligde iç sahada yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, 9. karşılaşmada Galatasaray'ı da mağlup ederek iç sahadaki yenilmezliğini devam ettirdi.



Bu sezonun ilk haftasında iç sahada Kayserispor ile 0-0 berabere kalan, bu beraberliğin ardından Bursaspor'u 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Denizlispor'u 3-1, Konyaspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 3-0 ve Hacettepe'yi 2-1 yenmeyi başaran Sivasspor, Galatasaray'ı da 2-0 yenerek iç sahadaki üst üste 8'inci galibiyetine imza attı.



Ligde sahasında 266 gündür yenilgi yüzü görmeyen Yiğidolar, evinde topladığı 25 puanla iç sahada en başarılı takım konumunda.



LİGDE SON 7 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ



Galatasaray maçı öncesinde ligde yaptığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste 7 maçtan yenilmeden ayrıldı.



Ligde bu sezon 6. haftada Ankaraspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Sivasspor, 10. haftada Antalyaspor'a dış sahada 2-1 mağlup olarak bu sezonki ikinci yenilgisini almıştı.



Sivasspor, Antalyaspor maçının ardından iç sahada Konyaspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 3-0 ve Hacettepe'yi 2-1, dış sahada ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 yenmiş, Trabzonspor ile ise 0-0 berabere kalmıştı.



ABDURRAHMAN İLK GOLÜNE İMZA ATTI



Sivasspor'un Galatasaray karşısındaki ilk golüne imza atan sağbek Abdurrahman Dereli, bu sezon ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Dereli, attığı golün yanısıra verdiği mücadeleyle de takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.



Sivasspor'un Galatasaray karşısındaki ikinci golünü atan orta saha oyuncusu Sezer Badur ise bu sezon ligde ikinci kez gol atma sevinci yaşadı. Sezer, bu sezon Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçta da 1 gole imza atmıştı.

