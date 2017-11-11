Sivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliği 

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe mesire alanında sonbaharın renkleriyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe mesire alanı, yaz-kış Sivaslılar\'ın en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Şehir hayatından uzaklaşıp stres atmak hem de piknik yapmak isteyenlerin mekanı olan Paşabahçe, görsel güzellikleriyle ilgi çekiyor. Sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı bölgede barınan hayvanlar da, bu güzel kompozisyonu tamamlıyor.

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