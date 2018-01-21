Sivas'ta Mehmetçik için zafer duası

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Suriye\'nin Afrin bölgesine yapılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması ve başarılı olunması için dua edildi, Fetih Suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş\'ın Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği açıklaması ardından Sivas\'ta Ulu Cami\'de sabah namazı ardından dua edilerek Fetih Suresi okundu. Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın ve il protokolünün katıldığı programda Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından dua edildi. Namaz ardından Sivas Belediyesi tarafından cemaate çorba ve poğaça dağıtıldı. Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas halkı olarak Ulu Cami\'nde sabah namazını hep birlikte kıldıklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Şu an bu kış gününde, bu zor şartlarda cephede olan, sınır ötesi harekatta bulunan askerlerimize silahlı kuvvetlerimize dua ettik. Hedeflerine ulaştıktan sonra, muzaffer olduktan sonra, o terör yuvalarını dağıttıktan sonra ülkemize, ailelerine ve sevdiklerine sağlık ve sıhhat içinde tekrar döneceklerdir. Onu umut ediyor, onu temenni ediyoruz. Dualarımız bu yönde.\"



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