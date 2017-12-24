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Sivas'ta 'Kudüs'e Evrensel Bakış Çalıştayı' düzenlendi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından 'Kudüs'e Evrensel Bakış Çalıştayı' düzenlendi

24 Aralık 2017 19:44

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından \'Kudüs\'e Evrensel Bakış Çalıştayı\' düzenlendi.
Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen çalıştaya Sivas Valisi Alim Barut, Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alim Yıldız, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Kudüs ve Mescid-i Aksa Komitesi Başkanı, Yardım ve Kalkınma Örgütleri Federasyonu Genel Sekreteri Ahmed El-Umeri, Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali El Karadağı ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Daha sonra Kur\'an-ı Kerim okundu. 
\'İSRAİL YAPTIĞI ZULMÜN FARKINDA\'
Programın açılış konuşmasını yapan CÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız, Kudüs\'ün İslam alemindeki önemine dikkat çekerek, Türkiye\'nin, İslam coğrafyası için güçlü olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yıldız, şöyle konuştu:
\"Türkiye, mazlum coğrafya için Kudüs için güçlü olmak durumundadır. Ne hazindir ki bundan 2 bin yıl önce dinleri yasaklanan ve yurtlarından kovulan İsrailliler, aynısını Filistinli kardeşlerimize yapmaya devam ediyorlar. Filistin\'de yapılan zulüm ve haksızlık, yarım asırdır devam etmektedir. İsrail, yaptığı zulmün farkında ve o kadar korkuyor ki 14 yaşındaki çocuğun tutuklandığında etrafında 25\'e yakın İsrail askeri var. Bugün Filistinlilere yaptıklarının bir gün onlara dönmesinden korkuyorlar. 2012 yılında İsrailli askere kafa tutan ve bu yüzden ‘Hanzala Cesaret Ödülü’ne layık görülen 16 yaşındaki Ahed et-Temimi, dünyanın gözü önünde gözaltına alınıyor ve hala nerede olduğu bilinmiyor. Down sendromlu bir insanı gözaltına alacak kadar çirkinleşiyorlar. İslam alemini derinden sarsan bu adaletsizlik son bulmadıkça coğrafyamızın huzura kavuşması da mümkün değildir. Alınan Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen hala tiyatro oynanmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı\'mızın da belirttiği gibi dünyamızda üstünlerin hukukunun geçerli olduğu küresel bir sistem var.\"
Kudüs ve Mescid-i Aksa Komitesi Başkanı El-Umeri ise konuşmasında, \"Selahaddin Eyyübi Kudüs\'ü fethetti ve özgürlüğüne kavuşturdu. Oranın mücahitleri, Kur\'an-ı Kerim\'i bilen gençler ve kadınlardı. Mescid-i Aksa\'nın önemi Kur\'an\'dan gelmektedir. Müjdeler veririm size ey iman edenler, ey Türkiyeliler; büyük ve cesur komutanınız, başkanınız İsrail Başkanı\'na \'Sizler çocukları öldürdüğünüz için teröristsiniz\' demişti. İsrail, bu sizin terörist olduğunuzun göstergesidir\" dedi.
Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Karadağı da Türkiye\'de olmaktan duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti dile getirerek, \"Hepimiz, bir umut içindeyiz. Çok mutluyuz ve umutluyuz. İnşallah, büyük bir zafer kazanacağız; çünkü bu ümmet uyandı. Uykusundan uyandı. İnşallah, bir neticeye varacaktır. Kudüs, bizim dinimizin bir bölümüdür. Mescid-i Aksa temel bir bölümdür. Biz, onu gece ve gündüz vakitlerinde tilavet ederiz\" diye konuştu. 

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