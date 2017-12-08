Sivas'ta 'Kudüs' yürüyüşü

Hüsnü Ümit AVCI- Bülent TATLI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Kale Camisi\'nde kılınan cuma namazının ardından, AK Parti İl Başkanlığı, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yürüyüş düzenlendi. İnönü Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüş kent meydanında sona erdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte \'Kudüs bizimdir bizim kalacak\', \"Katil İsrail, işbirlikçi Amerika\', \'Siyonist İsrail Filistin\'den defol\' sloganları attı. Yürüyüşe AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Mehmet Habip Soluk, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Efe Zileli, şöyle dedi:

\"İnsanlık tarihinin en kanlı en dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı çıkarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören, tarihsel gerekçelerini bilen ve bu duruma itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak buradayız. Kudüs insanlığın ortak mirasıdır.\"

Açıklamaların ardından Kuran-ı Kerim okunarak Filistin için dua edildi.

SUŞEHRİ\'NDE YÜRÜYÜŞ

ABD\'nin Kudüs kararı Suşehri ilçesinde de cuma namazı çıkışında yürüyüş yapılarak protesto edildi. İlçedeki sivil toplum kuruluşu örgütleri tarafından düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Sivas Caddesi üzerinde toplanan grup Balhatun Merkez Camisi önüne kadar slogan atarak yürüdü. Protesto, İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından yapılan dua ile son buldu.



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