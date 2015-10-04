Sivas'ta köylülerin su sorunu protokolle çözüldü, gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Sivas'ın Suşehri İlçesi’nde köylerinden çıkan kaynak suyunun diğer köylere şebeke suyu olarak verilmesine karşı çıkan ve jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından gözaltına alınan 15 köylü serbest bırakıldı. Tartışmaya neden olan su problemi ise köyler arasında yapılan protokolle çözüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 160 haneli Tatar Köyü arazisinden çıkan ve sulama amaçlı kullandıkları kaynak suyunun, komşu köyler Eskimeşe, Gökçekent ve Akıncı’ya kapalı şebeke suyu olarak bağlanması amacıyla İl Özel İdaresi’nce proje hazırlandı. Suyun tamamının kapalı şebekeye alınmasına karşı çıkan köylüler firma yetkililerini köye sokmak istemeyince önceki gün jandarma ve polis müdahalesi ile karşılaştı. Sivas Emniyet Müdürlüğü’ne ait bir TOMA’nın tazyikli su sıktığı köylülere jandarma biber gazıyla müdahale etti. 1’i asker ve 3 kişinin yaralandığı ve gazdan etkilenen köylülerin fenalaştığı olayın ardından muhtar Fatih Şahin ile birlikte 15 köylü gözaltına alındı. 48 saat gözaltında tutulan köylüler ifadelerinin alınmasının adından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayların yaşandığı köyde jandarma ekiplerinin önüne tek başına yatarak girişi kapatmaya çalışan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ortaokul mezunu ve bekar olan 55 yaşındaki Kıymet Daş kendisinin yüzde 86 fiziksel engelli raporu bulunduğunu belirterek, yaşananları anlattı.

Olay çıkmasını engellemek için bu şekilde yola yattığını belirten Daş, "Askere gücüm yetmeyeceğine göre bu olaylar çıkmasın diye askerin önüne yattım. Böyle bir müdahale beklemiyordum. Biber gazıyla geleceklerini hiç tahmin etmiyordum. Böyle olaylar büyükşehirlerde oluyor, köyde olacağını hiç tahmin etmiyordum. Tahmin etmiş olsam zaten yatmazdım oraya. Suyu neden paylaşmak istemedim çünkü ben böbrek hastasıyım benim böbreğim yüzde 30’u çalışıyor. Ben içeceğim suyu kimseye vermek istemiyorum, gözüme gaz sıktılar. Asker beni çiğneyip geçti ama ben yine de askerden şikayetçi değilim. Geri dönüp baktığımda ambulansı gördüm. Baktım erkek kardeşimi ambulansla götürüyorlar. Ben peşinden koştum sonra tekrar gaz sıktılar üzerimize. Yarın olsa yine aynısını yaparım. Çünkü bizim köyümüzün suya ihtiyacı var, suyumuzu vermek istemiyoruz toprağımızı, korumak istiyoruz. Bu olaylar çıkmadan önce valimizin gelmesini bekliyorduk ama valimiz gelmedi. Sağolsun askeri üzerimize gönderdi. Bizi askerle karşı karşıya getirdi. Bizim Türk askeriyle bir sorunumuz yoktur. Bizim sorunumuz başka köylerin gelip suyu elimizden alması" dedi.

Protokol imzalandı



Olayların ardından Suşehri Kaymakamı Kadir Perçi’nin devreye girmesiyle Eskimeşe, Gökçekent, Akıncı ve Tatar köyü muhtarlarının imzası ile ortak bir protokol hazırlandı. Hazırlanan protokol kapsamında arazide çıkan suyun tamamının değil, bir kısmının Tatar köylüleri kullanacak şekilde açıkta bırakılması şartıyla anlaşma sağladı. 4 Muhtarın imzası ve kaymakamın onayı ile protokol yürürlüğe girince, olaylara neden olun su sorunu da çözülmüş oldu.

İstediğimizi elde ettik

Olayların ardından İstanbul’dan köyüne gelen Tatar Köyü Dernek Başkanı Yaşar Demir ise yapılan anlaşmadan memnun kaldıklarını belirterek, "Diğer köylerle de akraba ilişkilerimiz var. Uzlaşma oldu şu an iyiyiz. İnşallah bir sıkıntı olmayacak, istediğimizi elde ettik" diye konuştu.