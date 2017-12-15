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Sivas'ta kırmızı ışıkta öğrenciler birdirbir oynadı

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta lise öğrencileri, araçlara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden birdirbir oynadı

15 Aralık 2017 16:25

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta lise öğrencileri, araçlara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden birdirbir oynadı.
Kümbet Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Karayolları kavşağı üzerinde bulunan trafik lambalarında araçlara kırmızı ışık yanınca, 15 ve 16 yaşlarındaki lise öğrencileri, yaya geçidinde birdirbir oynadı. 7 arkadaş birdirbir oynayarak yolun karşı tarafına geçti. Öğrencilerin tehlikeli oyununu bir arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öğrencilerin oyununu gören sürücüler, şaşırdı. Yeşil ışığın yanması ile birlikte araçların sürücüleri yolarına devam etti.

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