Sivas'ta KESK'ten kadına şiddet paneli

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Sivas Şubesi tarafından \'Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Son\' konulu panel düzenlendi.

CHP Sivas İl Başkanlığı Toplantı Salonu\'nda düzenlenen panele çok sayıda dinleyici katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Eğitim-Sen Sivas Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kılıç, kadına yönelik her türlü şiddeti ele almak amacıyla böyle bir panel düzenlediklerini ifade ederek, şöyle dedi:

\"Kadına yönelik şiddetin birebir erkek tarafından ya da aile fertlerinden biri tarafından uygulanmadığı gerçeğinden hareket ederek ve kadına yönelik şiddetin toplumun her kesiminden devlet eliyle, sosyolojik açıdan, toplumsal baskılarla, feodal geleneklerle gibi çeşitlendirebileceğimiz yönlerini birebir ele almak üzere çok değerli iki konuşmacı hanımefendi arkadaşımızla birlikte olacağız.\"

CHP Parti Eğitmeni Nilgün Korkmaz da kadına şiddetin toplumun en büyük kanayan yaralarından biri olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Kadına şiddet ülkemizde çok sık rastlanan bir durumdur ve bu durum hem bireysel hem de toplumsal olarak çok büyük bir problemdir. Gelişmiş ülkelerde kadına şiddet olaylarına rastlanmazken, kadına değer verilmeyen az gelişmiş ülkelerde kadın şiddeti çok fazla görülmektedir. Kadınlar bir toplumu ayakta tutan gizli kahramanlardır. Yapıları gereği erkeklerden kuvvet olarak daha az güçlü olan kadınlar her ne olursa olsun şiddeti kesinlikle hak etmemektedirler. İnsanlığın kadını veya erkeği yoktur. Bu nedenle kadınlar da her insan gibi saygıyı hak etmektedir. Kadın şiddeti toplumumuzun en büyük kanayan yaralarından biridir\" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından eğitimci Gönülden Yanar, kadına şiddetin eğitim boyutunu, Avukat Hatice Yeğiner ise, hukuki boyutunu anlattı.

