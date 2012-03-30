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Sivas'ta KCK operasyonu: 14 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi

30 Mart 2012 15:30

 

Sivas'ta, KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişi, gözaltına alındı.
 
Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Sivas'taki sorgularının ardından Malatya'ya gönderildi. 
 
Malatya Adliyesi'ne sabah saatlerinde getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Badem tarafından sorgulanıyor. 
 
Şüphelilerin, PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile bağlantılı oldukları öne sürüldü. 

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