Sivas'ta kazanan çıkmadı!

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir ikinci yarıya sahne olan mücadelede galip çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.







Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süleyman Abay düdük çalarken, Abay'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yaptı.



Sivasspor karşılaşmaya Borjan, Uğur, Navratil, Faty, Hayrettin, Murat, Kadir, Cerny, Erman, Grosicki ve Pedriel Suarez 11'i ile başlarken konuk ekip Trabzonspor ise Tolga, Serkan, Giray, Glowacki, Cech, Zokora, Marek Sapara, Adrian, Volkan, Henrique, Burak 11'i ile sahadaki yerini aldı.



Karşılaşmaya konuk ekip Trabzonspor başladı. Karşılaşmaya Sivasspor daha istekli başladı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ilk dakikalarda topun kotnrolünü elinde bulunduran taraf oldu. Trabzonspor ise ilk dakikalarda yarı sahasında beklemeyi tercih etti. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını Trabzonspor, Burak ile yakaladı. Sapara'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Burak, savunmacısından çok iyi sıyrılarak ceza sahası içersinden sol ayağı ile vuruşunu yaptı ama top direğin yanından dışarıya gitti.



İlk 15. dakikada Burak Yılmaz ile etkili olan Trabzonspor, ilerleyen dakikalarda yaşadığı kopmalar nedeniyle oyundan düştü. Bu dakikadan sonra oyununa dengeyi getiren Sivasspor, rakip kalede ataklarını arttıran taraf oldu.



Sivasspor aradığı golü 23. dakikada Pedriel ile buldu. Sivassporlu oyuncular sol kanattan kullanılan taçta son çizgiden topu çıkarmayı başardı. Grosicki'nin pasında topla buluşan Pedrien, ceza sahası içinde şutunu attı yerden seken top ağlara gitti ve Sivasspor 1-0 öne geçti.



42. dakikada ikinici gole yaklaşan Sivasspor kaleci Tolgayı geçemedi. Sol kanattan ceza sahası ön çizgisine doğru kesilen topa Kadir kafayı vurdu. Uzak köşeye giden topu Tolga kontrol etmeyi başardı.



İlk yarının ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Sivasspor soyunma odasına 1-0 üstün giden taraf oldu.





İLK YARIDAN NOTLAR



Trabzonspor ilk yarıda pozisyon bulmakta, hücumda organize olmakta zorluk yaşadı. Bordo mavili ekibin en önemli kozu yine savunmanın arkasına adam kaçırmak ve duran toplar olarak görünüyor. Sivasspor ise özellikle Grosicki'yi kanatlardan savunmanın arkasına rahat olarak kaçırıyor. Grosicki'nin bireysel yeteneğiyle hazırladığı pozisyonda da öne geçen Sivasspor, arkada daha az boşluk verip, daha fazla boşluk bulabilir.





İKİNCİ YARI



İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 48. dakikada Paulo Henrique ile skora dengeyi getirdi. Ceza sahasının dışında topla buluşan Henrique şık bir pasla Volkan'ı ceza sahasında topla buluşturdu. Volkan'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş kaleci Borjan'dan döndü, ama Henrique pozisyonu takip etti ve skoru dengeye getirdi: 1-1.



54. dakikada Navratil ile ikinci gole yaklaşan Sivasspor'a kaleci Tolga engel oldu. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Grosicki'nin arka direğe yaptığı ortada Murat topu indirdi. Topla buluşan Navratil zor pozisyonda vuruşunu yaptı ama Tolga gole izin vermedi.

69. dakikada Trabzonspor Volkan Şen ile 2-1 öne geçti. Adrian sol kanatta topla buluştu Zokora'nın pasında. Adrian'ın ortasında Borjan büyük bir hata yaptı ve topu elinden kaçırdı. Volkan'a sadece topu boş kaleye göndermek kaldı: 2-1.

Oyundan kopmayan Sivasspor'da 75.dakikada Erman Kılıç maça yeniden beraberliği getirdi. Savunmanın arkasına atılan pasta Trabzonspor savunması hata yaptı. Glowacki ve Serkan geç kalırken, Erman aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın kalan dakikaları müthiş bir mücadeleye sahne olurken iki takımda ilerleyen dakikalarda başka gol bulamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 21'e çıkarırken; ev sahibi ekip Sivasspor ise puanını 16'ya yükseltti.



