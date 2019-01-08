Sivas'ta kar yağışı etkili oldu (2)

OKULLAR YARIN TATİL

Sivas\'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Sivas Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Sivas Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü gün boyu aralıklarla kar yağışı, kuvvetli buzlanma don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiğinden öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı her tür ve derecedeki resmi- özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 09.01.2019 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır\" denildi.