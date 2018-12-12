Sivas'ta kar yağışı, 130 köy yolunu ulaşıma kapadı

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapanırken, taşımalı eğitimin yapıldığı yerlerde ise okullar tatil edildi.

Kent merkezinde geceden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kent merzkezinde fotoğraflık görüntüler ortaya çıktı. Selçuklu eserlerinin yoğunlukta olduğu tarihi kent meydanında meraklılar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sivas Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı.

130 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genilinde 130 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri\'nden alınan bilgiye göre Sivas merkezde 8, Akıncılar 5, Doğanşar 5, Gemerek 1, Gürün 5, Hafik 15, İmranlı 20, Kangal 5, Koyulhisar 3, Suşehri 5, Şarkışla 5, Ulaş 15, Yıldızeli 18 ve Zara\'da 20 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca taşımalı eğitim yapılan yerlerde ise okullar öğleden sonra tatil edildi. Kentte yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.



FOTOĞRAFLI