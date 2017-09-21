Sivas’ta kaçakçılık operasyonu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS’ta polis ekiplerince bir hediyelik eşya dükkanına yönelik düzenlenen operasyonda 85 kilo kaçak tütün, 355 paket sigara ile 52 güneş gözlüğü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.B.’ye ait nargile ve hediyelik eşya dükkanına operasyon düzenledi. Dükkanda yapılan aramada 355 paket sigara, 17 elektronik sigara likiti, 4 kilo 250 gram kaçak nargile tütünü, 81 kilo kıyılmış tütün ve 52 güneş gözlüğü ele geçirildi. İşyeri sahibi U.B.’ye 4733 sayılı kanun kapsamında idari işlem ve para cezası uygulanırken, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan da gözaltına alındı.

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