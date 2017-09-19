Sivas'ta kaçakçılık operasyonu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo tütün, 25 kilo 500 gram da bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargo şirketleri vasıtasıyla tütün ve sigara kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin 2 işyerine düzenlediği operasyonlarda 25 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. İki işyeri sahibine, 4733 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Bir işyeri sahibine ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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