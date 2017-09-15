T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta kaçakçılık operasyonu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 125 kilo kıyılmış tütün, 16 kilo 500 gram da bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

15 Eylül 2017 00:28

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 125 kilo kıyılmış tütün, 16 kilo 500 gram da bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargo şirketleri vasıtasıyla tütün ve sigara kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin 3 işyerine düzenlediği operasyonlarda 16 kilo 500 gram badrolsüz nargile tütünü, 125 kilo 200 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. İki işyeri sahibi, 4733 sayılı kanun kapsamında idari işlem ve para cezası için polis merkezine teslim edildi. Bir işyeri sahibine ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüsnüAVCISİVAS DHASİVASKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüPolisBirKaçakçılıkla Mücadele KanunuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24