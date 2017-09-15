Sivas'ta kaçakçılık operasyonu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 125 kilo kıyılmış tütün, 16 kilo 500 gram da bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargo şirketleri vasıtasıyla tütün ve sigara kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin 3 işyerine düzenlediği operasyonlarda 16 kilo 500 gram badrolsüz nargile tütünü, 125 kilo 200 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. İki işyeri sahibi, 4733 sayılı kanun kapsamında idari işlem ve para cezası için polis merkezine teslim edildi. Bir işyeri sahibine ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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