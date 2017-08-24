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Sivas'ta itirafçı FETÖ'cü askerler örgütü anlattı (2)

8 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE FETÖ'nün 'Askeri Mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 Şüpheli'den 8'i de bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi

24 Ağustos 2017 13:18

8 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE
FETÖ\'nün \'Askeri Mahrem\' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 Şüpheli\'den 8\'i de bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli askerler, polis eşliğinde sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığı\'ndaki sorgu işlemlerine başlandı.
Operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden itirafçı olan 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3\'ü tutuklanmıştı.

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