Sivas'ta İŞGEM törenle hizmete girdi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kurulan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabetçi Sektörler Hibe programı kapsamında, Türkiye ile Avrupa Birliği ortak finansmanıyla, Orta Doğu Kalkınma Ajansı liderliğinde hayata geçirilen İŞGEM için açılış töreni yapıldı. Sivas Valiliği, İl Özel İdare, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen İŞGEM binası için Organize Sanayi Bölgesi\'nde düzenlenen açılışa, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve kurum müdürleri katıldı.

Açılış\'ta konuşan Sivas Valisi Davut Gül, sanayide son 30 yılda il olarak gelişim gösterdiklerini belirtti. Daha önce Sivas\'a sanayicilerin gelmemesinin tek sebebinin altyapı eksikliği olduğunu söyleyen Vali Gül, \"Şu anda limanlara ulaşım yollarımız çok güzel. Demiryolu ve havayoluyla ulaşım alanlarımız çok güzel. Organize Sanayi Bölgemizin altyapısı ve şehrimiz yaşanabilir bir şehir oldu. Dolayısıyla her geçen gün Sivas\'ın cazibesi artıyor. İŞGEM\'de adeta yüzme bilmeyen biri nasıl yüzmeyi öğrenmesi gerekiyorsa, burada da yatırımcı yüzmeyi öğrenecek. Yatırım yapmadan önce, yatırıma başlamadan önce burada belirli bir ölçekte bizim teknik desteklerimizle inşallah piyasayı öğrenecek. Daha sonra organize sanayi bölgelerinde kendi işletmelerini kuracak. Bu açıdan İŞGEM\'i çok önemsiyoruz\" dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, \"Yeni kurulan işyerlerinin birçoğu belirli bir aşamaya gelmeden yok olup gidiyor. Bugün bu, İŞGEM\'le beraber bu anlamda maliyeti olmayan, yaşayarak birçok riski almadan tecrübe kazanabileceğimiz, yapmış olduğumuz işi bilerek yapabileceğimiz konusunda bize ciddi bir katkı sunacak bir imkana kavuşuyoruz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek İŞGEM\'i gezdi.

İŞGEM bünyesinde ilk etapta çeşitli sektörlerde 16 firmanın faaliyete başladığı öğrenildi.

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