Sivas'ta ilk 11'ler belirlendi!

T24 - Mayıs 2011Muhteşem bir şampiyonluk yarışı yaşadığımız 2010-2011 sezonunda artık son düzlüğe girildi...





İŞTE İLK 11'LER



SİVASSPOR: Korcan, Ugur, Navratil, Sedat, Hayrettin, Kadir, Erman, Mehmet Nas, Grosicki, Eneramo, Pedriel



FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Lugano, Yobo, Santos, Mehmet Topuz, Emre, Selçuk, Stoch, Alex, Niang



Fenerbahçe ile Trabzonspor'un şampiyonluk için kıyasıya bir yarış içine girdiği sezonun en büyüğü belli oluyor.



Ligin 2. yarısındaki inanılmaz çıkışıyla son haftaya lider giren Fenerbahçe, 18. şampiyonluk için Sivasspor karşısında. Sarı lacivertlilerin tek amacı 3 puan alıp 4 yıl sonra mutlu sona ulaşmak. Şampiyonluk yarışında Trabzonspor ile çekişen sarı lacivertliler, ikili averajın verdiği avantajla son haftaya giriyor. Bu nedenle Sivasspor karşısında alınacak bir galibiyet şampiyonluk için yeterli olacak.



Son olarak 100. yılında şampiyon olan, 2006 ve 2010'da şampiyonluğu son hafta kaybeden Fenerbahçe, zafere ulaşması halinde 17. şampiyonluğu bulunan ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakacak.



Sivas'ta müthiş bir taraftar desteğiyle sahaya çıkması beklenen Fenerbahçe'de kritik maç öncesinde Özer dışında eksik futbolcu yok. Sarı lacivertli takımdaki ilk sezonunda şampiyonluğa 90 dakika uzaklıkta olan Aykut Kocaman'ın son haftalardaki 11'ini bozması beklenmiyor.





SİVAS'TAN NOTLAR



- Fenerbahçeli futbolcular saat 18.20 itibariyle stada giriş yaptı.

- Taraftarlar, günün erken saatlerinde stat çevresinde toplanmaya başladı.

- Biletsiz olan taraftarlar güvenlik nedeniyle stat çevresine yaklaştırılmıyor.

- Sivas, baştan aşağıya sarı-lacivert renklere bürünmüş durumda. Şehrin, Bağdat Caddesi'nden pek de farkı yok.





KADIKÖY'Ü ARATMADILAR



Fenerbahçeli taraftarlar üzerlerindeki formalar ve ellerindeki bayraklarla Sivas caddelerini adeta Kadıköy'e çevirdi. İstanbul'dan ve çeşitli şehirlerden gelen binlerce Fenerbahçeli taraftar, takımlarının Sivasspor ile yapacağı şampiyonluk mücadelesi öncesi caddeleri sarı ve lacivert renklere boyadı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar şehirde takımın konakladığı Büyük Otel'in önünde saatlerce, takımın çıkışını bekledi. Şehir merkezinden stada ulaşılan, takımın kaldığı otelin de bulunduğu İstasyon Caddesi İnönü Bulvarı çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.





SIKI GÜVENLİK TEDBİRLERİ



Stat çevresinde konuşlanan polis ekipleri taraftarların tribünlere girişinde geniş güvenlik tedbirleri uyguladı. Stadın etrafında iki aşamalı güvenlik noktası oluşturdu. İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı doğrultusunda bileti olmayan seyirciler ilk güvenlik noktasından geri çevrildi. Genelde önceki maçlarda taraftarların yanlarında getirdikleri ve stada sokmalarına izin verilen çocukları bu kez tribünlere alınmadı. Polis alkollü olan veya alkollü olduğundan şüphelendiği taraftarlara alkol muayenesi yaptı. Maç öncesi şehirde dolaşan bir taraftarın üzerindeki iki takımın renklerini içeren forması dikkat çekti. Bir yarısı Sivaspor diğer yarısı da Fenerbahçe olan forma yaptıran taraftar, iki takıma olan sevgisini bu şekilde gösterdi. Araçlarıyla Sivas'ın işlek caddelerinde tur atan taraftarlar, bir yanda Fenerbahçe bir yanda da Sivasspor bayraklarını dalgalandırırken, evlerinin pencerelerine Sivasspor bayrağı asanlar sarı-lacivert bayrakları da unutmadı.





ŞAMPİYONUN KASASI DOLACAK



Şampiyon yaklaşık 100 milyon TL garanti paraya sahip olacak. Futbol Federasyonu’nun hayata geçen yayın ihalesi sonucunda belirlediği şampiyonluk primi 15 milyon TL. Devler Ligi’ne direkt gidileceği için 7.1 milyon Euro daha gelecek. Ürün satışlarından da yabana atılmayacak bir rakam kazanç hanesine yazılacak. 82 puan karşılığı 21 milyon 125 bin TL’nin yanısıra şampiyonluk sayısı başına da 1 milyon TL kasada olacak. İşte şampiyonun kazanacağı para...



