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Spor

Sivas'ta ikiyüzlü zemin!

1. Lig'de oynanan Sivasspor, Eskişehirspor karşılaşmasına, zemin maçın önüne geçti

26 Kasım 2016 16:37

TFF 1. Lig'deki Sivasspor-Eskişehirspor karşılaşmasını izleyen futbolseverler ilginç bir olayla karşılaştı.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmayı izleyenler sahanın yarısının beyaz, diğer yarısının yeşil olduğunu gördü.

Bu ilginç görüntünün sebebi ise stadın bir tarafının güneş alırken, diğer tarafının gölgede kalması idi.

Güneş görmeyen taraftaki çimlerin üzeri ise hafif buz kaplıydı. 

Başka bir deyişle maçı televizyondan ya da tribünün üst tarafından izleyen futbolseverler, yaz ve kışı aynı çerçevede izledi!

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SivassporEskişehirspor4 Eylül stadızemin

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