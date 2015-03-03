Sivas'ta H1N1 gribi bir can aldı

Sivas’ta yüksek ateş şikâyetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan iş adamı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta özel güvenlik şirketi sahibi olan 39 yaşındaki M.A.’nın Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yüksek ateş şikayeti ile başvurduğu öğrenildi. İş adamından alınan kan örneklerinin Ankara’da yapılan tetkiklerinde ’domuz gribi’ olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalandığı belirlendi.

39 yaşındaki iş adamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.