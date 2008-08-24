Sivas'ta gol sesi çıkmadı

Geçen sezon Turkcell Süper Lig'i 4. sırada bitiren Sivasspor, ilk hafta karşılaşmasında sahasında Kayserispor'u konuk etti.



Konuk takım Kayserispor, rakibine oranla daha atak ve baskılı bir futbol ortaya koyarken, Puroviç, Aghahowa ve Mehmet Eren ile Sivasspor kalesinde gol aradı. İki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Bu arada maç öncesinde, merhum Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ve Merkez Hakem Kurulu Müdürü Embiya Yıldırım için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



SİVASSPOR: 0 KAYSERİSPOR: 0

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Bahattin Duran xxx, Özgür Çetiner xxx

Sivasspor: Petkoviç xx, Diallo xx (Dk. 46 Bilica xx), Murat Sözgelmez xx, Abdurrahman xxx, Faruk xx, Sylla xx, Onur Tuncer xx, Musa Aydın xx, İbrahim Dağaşan xx (Dk. 74 Sezer xx), Herve Tum xx (Dk. 60 Balili xx), Mehmet Yıldız xx

Kayserispor: Souleymanou xx, Toledo xx, Eren xx, Aydın xx (Dk. 62 Durmuş xx), Ali Turan xx, Saido xx, Abdullah Durak xx (Dk. 71 Matias Escobar xx), Mehmet Topuz xxx, Mehmet Eren xx, Milan Puroviç xx (Dk. 52 Umut xx), Julius Aghahowa xxx

Sarı kartlar: Dk. 41 Faruk, Dk. 79 Murat Sözgelmez, Dk. 81 Onur Tuncer (Sivasspor), Dk. 32 Puroviç, Dk. 57 Saido, Dk. 61 Umut, Dk. 82 Escobar, (Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Mehmet Eren (Kayserispor)



İLK YARI

Turkcell Süper Lig'de Sivasspor-Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



9. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topu kontrol eden Puroviç'in boş pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Petkoviç'ten döndü. Dönen topu önünde bulan Aghahowa'nın vuruşunda kaleye doğru giden top, savunmadan döndü.



17. dakikada Mehmet Yıldız'ın pasıyla ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Musa Aydın'ın çizgiye yakın yerden vuruşunda, kaleye paralel giden meşin yuvarlak herhangi bir oyuncu dokunmayınca taca çıktı.



21. dakikada Onur'un ceza alanı dışından vuruşunda, topu kaleci Souleymanou kontrol etti.



22. dakikada Ali Turan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, kale alanı içerisinde oluşan karambolün ardından Toledo'nun önüne düşen topa ayağının ucuyla boş pozisyonda yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.



24. dakikada Tum'un kale alanı içerisine çıkardığı topu önünde bulan Mehmet Yıldız'ın vuruşunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



29. dakikada ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Diallo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.



Maçın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI

49. dakikada ceza alanına gönderilen topu, Mehmet Yıldız kafayla müsait pozisyondaki Musa Aydın'a indirdi. Kaleci Souleymanou ile çapraz pozisyonda karşı karşıya kalan Musa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.



55. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza alanına giren Aghahowa'nın uygun pozisyonda vuruşunda, topu kaleci Petkoviç çeldi.



73. dakikada Mehmet Topuz ile ceza alanı dışında paslaşan Aghahowa'nın gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.



89. dakikada Mehmet Eren, orta alandaki bir pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.



Maç, 0-0 eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR

Maçı, Sivas Valisi Veysel Dalmaz, belediye başkanı Sami Aydın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mustafa Açıkalın, Hamza Yerlikaya, Selami Uzun ve Osman Kılıç ile her iki kulübün başkan ve yöneticileri protokol tribününde izledi.



Bu arada, maçın devre arasında stadın hoparlöründen yapılan anonslarla, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereğince spor alanlarında tütün ürünlerinin kullanılmasının yasak olduğu hatırlatılarak, taraftarlardan tribünlerde sigara yasağına uymaları istendi.



Ayrıca, toplumsal olaylarda görev yapan çevik kuvvet polislerinin, amirleri tarafından daha rahat sevk ve idare edilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir, Kocaeli, Kayseri ve Sivas'ta hayata geçirilen numaralı kask uygulaması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de numaralı kasklarıyla ilk görevlerini bu karşılaşmada yaptı.