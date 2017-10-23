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Sivas'ta, FETÖ'nün 'mahrem emniyet imamları' davasına devam edildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu eski polis, 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

23 Ekim 2017 20:21

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu eski polis, 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, örgütün \'emniyet mahrem imamı\' oldukları ileri sürülen çoğu eski polis, 20 sanık hakkında, \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık\', \'sahte özel belgeyi bilerek kullanma\', \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\', \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet\' suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar eski öğretmen Ali İhsan A. ile eski polisler Mikail G., İsa A., Cengizhan A., Ziya B., Sezayi A., Bayram E., Fikret Y., Mustafa T., Selam D. ve Afyon E Tipi Cezaevi\'nden SEGBİS ile duruşmaya bağlanan Basri K., ile tutuksuz sanıklar Yüksel K., Vedat Ş., Hayati O., Bedrettin Y., Nilgün A., Atilla A., Metehan K. ve Alper Y. ile sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu. Firari sanık Hakan A. ise duruşmada yer almadı.
\'FETÖ SANIĞI DEĞİL, MAĞDURUYUM\'
Duruşma, mahkeme heyeti başkanının ByLock tespit ve değerlendirme raporlarını okuması ile başladı. Ardından söz alan tutuklu sanıklardan Ali İhsan A. kendisinin FETÖ sanığı değil FETÖ mağduru olduğunu ifade ederek, \"Ben kişisel gelişim uzmanıyım. Para karşılığında bu hizmeti herkese verdim. Her gruptan insanla görüşmem gayet normaldir. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olanların, yanlış bilgi vererek asıl suçluları gizlemeye çalıştığını düşünüyorum. Ben terörist değilim. 14 aydır içeride olmamdan dolayı ailem büyük mağduriyet yaşıyor. Tahliye olduğum takdirde insanlara faydalı olmaya devam edeceğim. Beraatimi talep ediyorum\" dedi. Tutuklu sanık İbrahim G. ise \"Ben telefonumu 2015 yılının Şubat ayında aldım. ByLock programının 2014 yılının Kasım ayında yüklendiği ortaya çıktı. Bu nasıl oluyor. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" ifadelerini kullandı.
\'İLK SORGUDA BYLOCK ÇIKMADI\'
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde (KOM) görevli iken ihraç olan eski polis memuru Cengizhan A. ise 10 aydır tutuklu bulunduğunu ifade ederek, \"Daha önceki ifadelerim doğrudur. KOM Şubesinde çalışırken ByLock sorgulama ekranı ilk KOM Şubelerine dağıtıldığında benim telefonum deneme amacıyla sorgulandı ve ByLock çıkmadı. Ne zaman görevden ihraç edildim, tutuklandım, 3 ay sonra telefonumda ByLock çıktı. Telefona \'Ping\' atarak uzaktan her türlü bilgi yüklenebiliyor. Çıkan raporları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.
Duruşmada söz alan diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar verdi. Bilirkişi raporlarının beklenmesi, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve savcılık mütalasının hazırlanabilmesi için dava 18 Aralık\'a ertelendi.

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