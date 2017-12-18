Sivas'ta, FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamları' davasına devam edildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında \'emniyet mahrem imamı\' oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, örgütün \'emniyet mahrem imamı\' oldukları ileri sürülen ve \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık\', \'Sahte özel belgeyi bilerek kullanma\', \'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\', \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet\'le suçlanan 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, haklarında dava açılan eski öğretmenler Ali İhsan A. ile Alper Y., ayrıca \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\'la suçlanan tutuklu eski polisler Atilla A., Mikail G., İsa A., Metehan K., Cengizhan A., Ziya B., Sezayi A., Bayram E., Fikret Y., Mustafa T., Selman D. katıldı. Basri K. ise Afyon E Tipi Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile duruşmaya katıldı. Ayrıca tutuksuz sanıklar Yüksel K., Vedat Ş., Hayati O., Bedrettin Y. ve Nilgün Aydın da salonda hazır bulundu. Davada, sanık Hakan A. ise firari durumda.

Tutuklu sanıklardan eski komiser yardımcısı Mikail G., örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddialarını ve savcının mütalaasını kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen polislerden tutuklu eski komiser yardımcısı İsa A. da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Tutuklu sanık Ziya B. de suçlamaları kabul etmeyerek, \"Sohbetlere katılmadım, yardımda bulunmadım. Bank Asya geçerli bir bankadır, mevzuata uygun olarak kurulmuştur. Örgütün talimatıyla bankayı kullanmış değilim, başka bankaları da kullanmadım. ByLock isimli programı da kullanmadım. Beraatimi istiyorum\" dedi. Afyonkarahisar E Tipi Cezaevi\'nden SEGBİS ile duruşmaya katılan eski polis Basri K. de suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Basri K., önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, beraatini talep etti. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini, ByLock kullanmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklar hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartının sürmesine karar vererek, duruşmayı 15 Şubat 2018 tarihine erteledi.