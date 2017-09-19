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Sivas'ta FETÖ'den 3 tutuklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

19 Eylül 2017 00:17

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şahsa yönelik il merkezi, Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Kangal, Yıldızeli, Zara ve Koyulhisar ilçeleri, İstanbul, Kayseri ve Eskişehir illerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda  gözaltına alınan 13 şüpheliden işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4\'ü adli kontrolle serbest bırakılırken, 3\'ü tutuklandı. Gözaltında bulunan 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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